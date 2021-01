Shalpy lancia un grido d’aiuto | “Sono indigente | disposto a fare il cameriere” | poi parla del GF Vip

Leggi su biccy

(Di domenica 17 gennaio 2021)è stato recentemente intervistato da Rolling Stone (che lui stesso ha contattato) perché vive in una situazione di estrema indigenza. “Ho deciso di investire le ultime migliaia di euro che avevo nel mio nuovo brano Let It Snow. Invece di pensare a risparmiare, in questo momento di crisi, ho creduto molto nel mio progetto, come sempre. In questo momento mi trovo in una situazione di estrema indigenza, come il 90% della gente che fa questo mestiere. Faccio parte di una fetta di persone che noncalcolate né dallo Stato, né dall’immaginario collettivo. Un artista non puòa meno dell’arte. Da qui la mia scelta di investire i soldi perqualcosa che mi gratificasse, invece che usarli per mangiare” Fino al: “Sarei anchea ...