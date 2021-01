Serie C, girone C: il Catania supera il Foggia nell’ultima del girone d’andata, il Palermo resta nono. Risultati e classifica (Di domenica 17 gennaio 2021) Diciannovesimo turno del campionato di Serie C (girone C).Nel lunch match il Palermo ha incredibilmente ceduto 2-1 alla Virtus Francavilla cancellando la possibilità di avanzare in classifica. Nel pomeriggio vittoria interna per il Catania che supera 2-1 il Foggia: gli etnei avanti con Dall'Oglio vengono raggiunti dal gol di Dell'Agnello nei secondi finali del primo tempo, a risolvere la gara la rete di Piccolo al 51'. Nell'altra sfida del pomeriggio Monopoli e Catanzaro non vanno oltre l'1-1: padroni di casa avanti al 55' con Soleri vengono raggiunti nel recupero a causa di un autogol di Piccinini.RisultatiTurris-Vibonese 1-1 (giocata sabato)Avellino-Cavese 1-0 (giocata sabato)Palermo-Virtus Francavilla 1-2 (giocata ... Leggi su mediagol (Di domenica 17 gennaio 2021) Diciannovesimo turno del campionato diC (C).Nel lunch match ilha incredibilmente ceduto 2-1 alla Virtus Francavilla cancellando la possibilità di avanzare in. Nel pomeriggio vittoria interna per ilche2-1 il: gli etnei avanti con Dall'Oglio vengono raggiunti dal gol di Dell'Agnello nei secondi finali del primo tempo, a risolvere la gara la rete di Piccolo al 51'. Nell'altra sfida del pomeriggio Monopoli e Catanzaro non vanno oltre l'1-1: padroni di casa avanti al 55' con Soleri vengono raggiunti nel recupero a causa di un autogol di Piccinini.Turris-Vibonese 1-1 (giocata sabato)Avellino-Cavese 1-0 (giocata sabato)-Virtus Francavilla 1-2 (giocata ...

AntoVitiello : #Milan a quota 40 punti dopo 17 giornate, i rossoneri hanno fatto meglio solo nella stagione 2003/04 (42). Il Milan… - WiAnselmo : #SerieC, girone C: il Catania supera il Foggia nell'ultima del girone d'andata, il #Palermo resta nono. Risultati e… - Mediagol : #SerieC, girone C: il Catania supera il Foggia nell'ultima del girone d'andata, il #Palermo resta nono. Risultati e… - berty_F : #CarpiRavenna (#CAPRAV) #SerieC #GironeB #legapro I biancorossi tornano in campo! #Mastour e De Cenco subito titola… - ProVercelli1892 : ?? | CLASSIFICA La Classifica del girone A di Serie C al termine della diciottesima giornata. ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Serie D, girone B: Segui con noi live la dodicesima giornata di campionato Tuttocampo Diretta/ Carpi Ravenna (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

Diretta Carpi Ravenna streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 19^ giornata di Serie C.

Highlights e gol Juventus U23-Piacenza 1-1, Serie C 2020/2021 (VIDEO)

Gli highlights e i gol di Juventus U23-Piacenza 1-1, match valido per la diciannovesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. Gli ospiti passano in vantaggio nella ripresa con Palma che calcia ...

Diretta Carpi Ravenna streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 19^ giornata di Serie C.Gli highlights e i gol di Juventus U23-Piacenza 1-1, match valido per la diciannovesima giornata del girone A di Serie C 2020/2021. Gli ospiti passano in vantaggio nella ripresa con Palma che calcia ...