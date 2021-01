Serie C | così tutti i risultati delle gare giocate alle 17 30

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021)C arrivata al suo giro di boa, dopo la giornata giocata in questo weekend. Ecco come sono finite le sfide17.30.C – Girone B Carpi-Ravenna 4-2 Gli ospiti passano in vantaggio al 31? minuto del primo tempo, con un gol di Mokulu, peraltro, ex del Carpi. I padroni di casa si svegliano nella ripresa, cogliendo il pareggio al 61? con la rete di De Cenco. Al 66? invece, i biancorossi si portano avanti con la rete siglata da Ferretti. Il Carpi spinge sul gas e aumenta il vantaggio grazie alla rete messa a segno nuovamente da De Cenco. Il 4-1. invece, è opera di Ferretti che all’81’ firma la sua personale doppietta. Il Ravenna accorcia le distanze a tempo scaduto con Sereni, ma questo non modifica sensibilmente il verdetto finale. Modena-Virtus Verona 0-1 Il match si chiude in parità dopo i primi 45 minuti. ...