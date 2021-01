Serie A mercato | Mandzukic al Milan La Juve pensa a Piatek

tuttosport : #InterJuve, sfida stellare sul mercato: #Agnelli ha speso meglio ?? - TuttoMercatoWeb : Inter, saldati solo due stipendi e a gennaio la missione di mercato è vendere e basta - AntLucarel : Ma che DS abbiamo, ??????, @Vagnatincompetente Quanto rimpiango Petrachi - RTAllProClub : RT @AsLevesport: ??AGGIORNAMENTI NEWS MERCATO?? Il nostro Team è ancora in cerca di: -DC (3) -GK (1) -CDC (1) Cerchiamo gente con esper… - RTAllProClub : RT @ItalyPuma: MERCATO: In vista della prossima stagione cerchiamo: ?? DC ?? TD/TS ?? CDC Serie B - @VPG_Italy @OffSidePage_ @NewsProclub @r… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie mercato

TUTTO mercato WEB

Mercato Parma Conti – Dopo l’esonero di Fabio Liverani ... Sebbene Benatia non giochi da diverso tempo in Serie A, si tratta di un rinforzo di alto livello, che contribuirà in maniera importante alla ...Ora, soprattutto per i ducali, rivaleggiare significherà anche intervenire sul mercato: oggi, intanto, arriva un punto che interrompe la serie negativa. Non la stessa cosa si può dire del Sassuolo che ...