Serie A | il Genoa frena l’Atalanta al Gewiss Stadium

(Di domenica 17 gennaio 2021) Sorpresa a Bergamo con l'Atalanta fermata in casa dalche ha imposto il pareggio per 0-0. Bel primo tempo alcon le due squadre a darsi battaglia. Le occasioni migliori per ilcon Pjaca e Shomurodov. Gollini super nell'intercettare una conclusione dell'uzbeko da pochi passi. La risposta dell'Atalanta affidata a un paio di conclusioni di Ilicic ma i nerazzurri hanno avuto difficoltà a centrare lo specchio. Finale di partita molto caotico e assedio della Dea che non ha prodotto nulla di positivo. Il pareggio fa più felice la squadra di Ballardini che fa un passo avanti in chiave salvezza.caption id="attachment 1081317" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

