Serie A, c’è Inter-Juventus: le formazioni ufficiali (Di domenica 17 gennaio 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, match della 18a giornata della Serie A 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora si giocherà la super sfida tra Inter e Juventus, valida per la diciottesima giornata della Serie A 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Andrea Pirlo, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Ledi, match della 18a giornata dellaA 2020/2021 Tutto pronto allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora si giocherà la super sfida tra, valida per la diciottesima giornata dellaA 2020/2021. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Andrea Pirlo, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 ...

