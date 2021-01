Serie A calcio, i risultati di domenica 17 gennaio: Napoli-Fiorentina 6-0. Sassuolo-Parma 1-1, vince il Crotone (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi si sono giocate tre partite valide per la 18ma giornata della Serie A 2021 di calcio. Uno scatenato Napoli ha travolto la Fiorentina con un roboante 6-0 allo Stadio Diego Maraona. La partita era già stata indirizzata nel primo tempo con i sigilli di Insigne, Demme, Lozano, Zielinski, poi nella ripresa è arrivata la doppietta di Insigne su rigore e la marcatura conclusiva di Politano. I partenopei sono ora terzi in classifica a sei punti di ritardo alla capolista Milan (a parità di partite giocate), mentre i viola sono 14mi a +4 sulla zona retrrocessione. Successo anche per il Crotone sul Benevento (4-1): un autogol di Glik, la doppietta di Simy e il gol di Vulic hanno permesso ai calabresi di ottenere tre punti fondamentali in ottica salvezza. Il Crotone è sempre ultimo, ma ora è ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi si sono giocate tre partite valide per la 18ma giornata dellaA 2021 di. Uno scatenatoha travolto lacon un roboante 6-0 allo Stadio Diego Maraona. La partita era già stata indirizzata nel primo tempo con i sigilli di Insigne, Demme, Lozano, Zielinski, poi nella ripresa è arrivata la doppietta di Insigne su rigore e la marcatura conclusiva di Politano. I partenopei sono ora terzi in classifica a sei punti di ritardo alla capolista Milan (a parità di partite giocate), mentre i viola sono 14mi a +4 sulla zona retrrocessione. Successo anche per ilsul Benevento (4-1): un autogol di Glik, la doppietta di Simy e il gol di Vulic hanno permesso ai calabresi di ottenere tre punti fondamentali in ottica salvezza. Ilè sempre ultimo, ma ora è ...

