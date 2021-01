Serie A | Atalanta Genoa streaming | sfida speciale per Gasperini

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 17 gennaio 2021)pernella 18a giornata diA, la penultima del girone di andata. Al Gewiss Stadium l’ospita ildomenica 17 gennaio. Il fischio d’inizio è fissato per le 18.00. Entrambe le squadre in settimana hanno giocato gli ottavi di Coppa Italia. I nerazzurri hanno strappato il pass per L'articolo