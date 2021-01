Serena Rossi | spunta il meraviglioso scatto del passato | “Ricordi” | c’è anche sua sorella

Leggi su altranotizia

(Di domenica 17 gennaio 2021)ildelinsieme alla: “”, ecco cosa ha pubblicato l’attrice su Instagram.lo splendidodel: “”, l’attrice è una bambina e c’èsuaè sicuramente una delle attrici più amate e apprezzate in Italia. Negli ultimi anni si è distinta, oltre che per i suoi lavori al cinema, per essere stata protagonista di molte serie televisive di grandissimo successo. Una su tutte è certamente ‘Io sono Mia’, la fiction di Rai Uno dedicata alla vita di Mia Martini. Da questa ...