Senzatetto muore per il freddo, Cuozzo: “Grido di dolore che scuote le coscienze” (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa). “La morte del clochard di Salerno è un Grido di dolore che scuote le coscienze di tutti e ci obbliga a non restare indifferenti ma ad agire in fretta”. È l’invito alle Istituzioni e alla società civile, a non restare indifferenti e a mettere in campo un concreto percorso istituzionale di solidarietà per – “rendere più umano il tempo che viviamo”, quello che arriva dall’ex assessore provinciale ai trasporti e consigliere comunale di Valva, l’avvocato Michele Cuozzo, impegnato da anni nell’assistenza di volontariato ai Senzatetto tra Campania e Lazio con la Comunità di Sant’Egidio. Un monito a “restare umani” quello di Cuozzo, che arriva all’indomani della morte per il freddo, di un giovane clochard di 40 anni, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiValva (Sa). “La morte del clochard di Salerno è undicheledi tutti e ci obbliga a non restare indifferenti ma ad agire in fretta”. È l’invito alle Istituzioni e alla società civile, a non restare indifferenti e a mettere in campo un concreto percorso istituzionale di solidarietà per – “rendere più umano il tempo che viviamo”, quello che arriva dall’ex assessore provinciale ai trasporti e consigliere comunale di Valva, l’avvocato Michele, impegnato da anni nell’assistenza di volontariato aitra Campania e Lazio con la Comunità di Sant’Egidio. Un monito a “restare umani” quello di, che arriva all’indomani della morte per il, di un giovane clochard di 40 anni, ...

cronista73 : Salerno, muore per il freddo senzatetto di quaranta anni - Notiziedi_it : Salerno, muore per il freddo senzatetto di quaranta anni - tvoggi : CLOCHARD MORTO, CAMMAROTA: NO ALLA CITTÀ DELL’INDIFFERENZA “Dopo la morte di Natale, un altro senzatetto invisibile… - ottopagine : Salerno, freddo e gelo: muore senzatetto 40enne #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Senzatetto muore Emergenza freddo, muore un altro senzatetto a Salerno SalernoToday Clochard morto, Cammarota: no alla città dell’indifferenza.

“Dopo la morte di Natale un altro senzatetto invisibile muore per il freddo nella civile città di Salerno nel silenzio e nell’indifferenza, tutto questo è intollerabile”. Lo dichiara in una nota l’avv ...

Clochard morto per il freddo, Cammarota: “No alla città dell’indifferenza”

“Dopo la morte di Natale un altro senzatetto invisibile muore per il freddo nella civile città di Salerno nel silenzio e nell’indifferenza, tutto questo è intollerabile”. Lo dichiara in una nota l’avv ...

“Dopo la morte di Natale un altro senzatetto invisibile muore per il freddo nella civile città di Salerno nel silenzio e nell’indifferenza, tutto questo è intollerabile”. Lo dichiara in una nota l’avv ...“Dopo la morte di Natale un altro senzatetto invisibile muore per il freddo nella civile città di Salerno nel silenzio e nell’indifferenza, tutto questo è intollerabile”. Lo dichiara in una nota l’avv ...