Senzatetto a Salerno, scontro social tra Rossano Braca e la consigliera De Roberto (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – È polemica aperta a Salerno sulla morte del clochard tra la consigliera comunale Paola De Roberto, da sempre attenta alle politiche sociali e che ha annunciato l’apertura di un centro di accoglienza per affrontare l’emergenza freddo, e Rossano Braca Presidente di Venite Libenter OdV che , nei giorni precedenti la morte del Senzatetto, aveva sollecitato il Comune di Salerno ad individuare una struttura per l’accoglienza dei senza fissa dimora. “Non volevo tornare sulla vicenda ma sono costretto dalle dichiarazioni della consigliera comunale Paola De Roberto, che si scaglia contro coloro che avrebbero diffuso fake news e definito “clochard” il povero ragazzo morto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– È polemica aperta asulla morte del clochard tra lacomunale Paola De, da sempre attenta alle politichei e che ha annunciato l’apertura di un centro di accoglienza per affrontare l’emergenza freddo, ePresidente di Venite Libenter OdV che , nei giorni precedenti la morte del, aveva sollecitato il Comune diad individuare una struttura per l’accoglienza dei senza fissa dimora. “Non volevo tornare sulla vicenda ma sono costretto dalle dichiarazioni dellacomunale Paola De, che si scaglia contro coloro che avrebbero diffuso fake news e definito “clochard” il povero ragazzo morto ...

