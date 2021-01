Sembrano nuvole, ma sono le montagne innevate della Croazia: la foto mozzafiato scattata da Ancona (Di domenica 17 gennaio 2021) Ancona - Uno spettacolo straordinario: quello delle montagne della Croazia innevate, visibili distintamente da Ancona. Scatti spettacolari che immortalano i Monti Velebiti, che ad occhio nudo Sembrano ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 17 gennaio 2021)- Uno spettacolo straordinario: quello delle, visibili distintamente da. Scatti spettacolari che immortalano i Monti Velebiti, che ad occhio nudo...

ANCONA - Uno spettacolo straordinario: quello delle montagne della Croazia innevate, visibili distintamente da Ancona. Scatti spettacolari che immortalano i Monti Velebiti, che ad occhio ...

Delitto Siani, Reddito di cittadinanza al figlio di Baccante: il padre tra i mandanti

Il padre è stato condannato come mandante del delitto Siani, ma al figlio tocca il reddito di cittadinanza. Nell’intrigo delle leggi può capitare anche questo, senza che ...

