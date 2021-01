"Se non mi prendono al governo regalano l'Italia a Salvini", disse l'uomo che aprì la crisi. Ufficiale, Matteo Renzi delira (Di domenica 17 gennaio 2021) In che mani siamo? Di un premier, Giuseppe Conte, che cerca di raccattare voti un po' ovunque, tradendo se stesso per l'ennesima volta e bussando alle porte dei vari Mastella, Tabacci, Binetti ed eccetera eccetera. E siamo nelle mani anche di un leader politico, Matteo Renzi, che ha aperto una crisi e ora sembra quasi essersene pentito. E il fatto che la confusioni regni sovrana sotto al cielo dell'uomo da Rignano trova conferma anche in un'intervista di quest'ultimo al Corriere della Sera. Quando gli chiedono se si è pentito di aver rotto con il governo, il leader di Italia Viva si mostra categorico: "Sta scherzando, spero. Noi non abbiamo rotto: abbiamo chiesto risposte su scuole, vaccini, infrastrutture, lavoro". E fin qui, tutto bene. O quasi. Il punto è che poi gli ricordano come ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) In che mani siamo? Di un premier, Giuseppe Conte, che cerca di raccattare voti un po' ovunque, tradendo se stesso per l'ennesima volta e bussando alle porte dei vari Mastella, Tabacci, Binetti ed eccetera eccetera. E siamo nelle mani anche di un leader politico,, che ha aperto unae ora sembra quasi essersene pentito. E il fatto che la confusioni regni sovrana sotto al cielo dell'da Rignano trova conferma anche in un'intervista di quest'ultimo al Corriere della Sera. Quando gli chiedono se si è pentito di aver rotto con il, il leader diViva si mostra categorico: "Sta scherzando, spero. Noi non abbiamo rotto: abbiamo chiesto risposte su scuole, vaccini, infrastrutture, lavoro". E fin qui, tutto bene. O quasi. Il punto è che poi gli ricordano come ...

borghi_claudio : Cose INCREDIBILI a @Ariachetira dove si dice che se uno sta male si prende il MES perchè quando uno sta male si pre… - chetempochefa : “Le donne ironiche non si prendono sul serio e giocano” Domenica a #CTCF ci sarà un incontro imperdibile in studio… - giornalettismo : Le #ministre si dimettono ma non prendono parola fino al minuto 44 del one man show di #Renzi sulla #crisidigoverno - LucchiCristiano : Chi gioca? Hauge Diaz Castillejo gli unici 3 dietro a Ibra che ha 1 tempo nelle gambe. Poi Mandzukic. Ah no, non lo… - antoniafalcone : Stiamo parlando di Calenda e Mastella, due che insieme non prendono manco i voti del condominio mio. Io boh, come ve va. -