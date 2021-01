Se il partito tradisce La bomba del ' reclutatore' Claudio Borghi | una condanna a morte politica per Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 gennaio 2021) Rumors indicanocome il "grande". Ossia? Starebbe contattando grillini per convincerli a passare con la Lega. E il deputato del Carroccio viene interpellato sul punto dal Corriere della Sera. E smentisce in modo secco: "Macché. No, l'unico senatore M5s di cui ho il telefonino è il presidente della commissione Bilancio, Daniele Pesco: era il mio omologo". Poi fanno notare ache qualche cambio di casacca "grazie ai suoi buoni uffici le è attribuito da tempo", per esempio con Marco Zanni. Ereplica: "Non mi faccia passare per un fan dei cambi di casacca. Io ho sempre detto che se uno vuole cambiare, prima si dimette dai mandati ottenuti con quel. Però, se invece è ila tradire quel che ha ...