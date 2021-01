Scuole superiori, riunione urgente del Cts: “Sì a valutazione autonoma delle Regioni” (Di domenica 17 gennaio 2021) Questa mattina si è tenuta una riunione urgente in merito alla riapertura delle Scuole superiori prevista per domani 18 gennaio. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del Governo hanno ribadito al ministro della Salute di “garantire ove possibile la didattica in presenza“. Nota importante, però, è che il Cts si è aperto alla possibilità di una “valutazione autonoma da parte delle Regioni“. Dal Lazio, intanto, arriva la conferma sulla riapertura di domani: “La Regione Lazio, come più volte ribadito in questi giorni, da lunedì 18 gennaio sull’apertura delle Scuole secondarie si atterrà alla normativa nazionale”. Leggi anche: Zona arancione Lazio: tutte le novità per Scuole e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021) Questa mattina si è tenuta unain merito alla riaperturaprevista per domani 18 gennaio. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del Governo hanno ribadito al ministro della Salute di “garantire ove possibile la didattica in presenza“. Nota importante, però, è che il Cts si è aperto alla possibilità di una “da parte“. Dal Lazio, intanto, arriva la conferma sulla riapertura di domani: “La Regione Lazio, come più volte ribadito in questi giorni, da lunedì 18 gennaio sull’aperturasecondarie si atterrà alla normativa nazionale”. Leggi anche: Zona arancione Lazio: tutte le novità pere ...

Open_gol : ?? Confermato il ritorno in aula per gli studenti delle scuole superiori - ricpuglisi : Un anno di scuole superiori con la DAD equivale al 20% del totale del tempo da passare alle superiori. Qualcuno se lo ricordi. - DarioNardella : Da #Firenze, unica grande città a riaprire le scuole, tre proposte al Governo: - anticipare la vaccinazione per il… - Amaccagno66Anna : RT @GiovaQuez: Per il CTS le scuole superiori possono tornare in presenza nella misura del 50% e fino al 75% come previsto dal Dpcm del 14… - FirenzePost : Scuole superiori: Cts decide, si può tornare in presenza subito dal 50% al 75% -