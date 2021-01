Scuole superiori, didattica in presenza a rischio. Riunione urgente del Cts convocata da Speranza: si valuta il rinvio delle lezioni in classe (Di domenica 17 gennaio 2021) Alla vigilia della riapertura delle Scuole superiori, domani 18 gennaio, per alcune regioni si fa strada l’ipotesi di un possibile rinvio. La pandemia di Covid avanza e in Italia non c’è traccia di un rallentamento della curva del contagi di Coronavirus. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato per oggi 17 gennaio una Riunione dell’ultim’ora sul problema scuola. I membri del Comitato tecnico scientifico (Cts) che affianca il governo si vedranno a breve. Speranza vuole da loro un parere definitivo sul ritorno in classe degli studenti delle Scuole superiori (al 50%) e su un eventuale rinvio della didattica in presenza. Le regioni e la ... Leggi su velvetmag (Di domenica 17 gennaio 2021) Alla vigilia della riapertura, domani 18 gennaio, per alcune regioni si fa strada l’ipotesi di un possibile. La pandemia di Covid avanza e in Italia non c’è traccia di un rallentamento della curva del contagi di Coronavirus. Il ministro della Salute, Roberto, ha convocato per oggi 17 gennaio unadell’ultim’ora sul problema scuola. I membri del Comitato tecnico scientifico (Cts) che affianca il governo si vedranno a breve.vuole da loro un parere definitivo sul ritorno indegli studenti(al 50%) e su un eventualedellain. Le regioni e la ...

