Scuola | Nocera Superiore | ancora didattica a distanza fino al 24 gennaio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Il sindaco di, Giovanni Maria Cuofano, ha deciso di prorogareal prossimo 24l’ordinanza con la quale aveva già sospeso la ripresa in presenza delle attività didattiche dei servizi educativi 0-3 anni pubblici nonché delle scuole dell’infanzia e classi prima, seconda e terza primaria. La decisione, che lascia in dad diversamente da quanto avviene nel resto della Regione Campania anche i più piccoli, è stata assunta a seguito dei numerosi incontri in videoconferenza avuti in questi giorni con i dirigenti scolastici. In una precedente ordinanza il provvedimento era datato 17. Ora la proroga di un’altra settimana. Da domani invece, secondo l’ordinanza della Regione, anche gli ...