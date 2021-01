Scuola, il governo convoca il Cts: ipotesi rinvio della didattica in classe (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del governo si vedranno a breve per una riunione urgente sulla Scuola. Il ministro della Salute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, ha convocato ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli esperti del Comitato tecnico scientifico delsi vedranno a breve per una riunione urgente sulla. Il ministroSalute Roberto Speranza, secondo quanto si apprende, hato ...

FratellidItalia : Scuola, Meloni: Dad è disastro e i nostri ragazzi pagano prezzo altissimo, Governo ha gravissime responsabilità - DaniloToninelli : Ma Salvini, che non perde occasione per fare polemiche sulla scuola, lo sa che c'era un accordo tra governo e regio… - LaStampa : Scuola: Cts convocato d’urgenza dal governo sulla riapertura delle superiori - giannileft : - Massimiliana21 : RT @MMmarco0: Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del governo si vedranno a breve per una riunione urgente sulla scuola. La sper… -