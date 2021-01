Scuola, il Cts dà l’ok alla riapertura delle superiori nelle Regioni gialle e arancioni (Di domenica 17 gennaio 2021) Arriva l’ok del Cts per la riapertura delle scuole superiori nelle Regioni che sono in fascia gialla e arancione come previsto dal dpcm del 14 gennaio. Gli esperti hanno ribadito collettivamente l’importanza della ripresa della Scuola in presenza ferma restando l’attenzione alla curva dei contagi. A questo punto se i governatori prenderanno decisioni diverse ne assumeranno la responsabilità. Quasi in contemporanea arriva però anche la notizia che in Veneto ci sono 200 delle classi di elementari e medie in quarantena dopo le vacanze di Natale. A 10 giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza infatti sono oltre 4mila gli studenti che sono stati messi in quarantena a causa di un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 gennaio 2021) Arrivadel Cts per lascuoleche sono in fascia gie arancione come previsto dal dpcm del 14 gennaio. Gli esperti hanno ribadito collettivamente l’importanza della ripresa dellain presenza ferma restando l’attenzionecurva dei contagi. A questo punto se i governatori prenderanno decisioni diverse ne assumeranno la responsabilità. Quasi in contemporanea arriva però anche la notizia che in Veneto ci sono 200classi di elementari e medie in quarantena dopo le vacanze di Natale. A 10 giorni dripresalezioni in presenza infatti sono oltre 4mila gli studenti che sono stati messi in quarantena a causa di un ...

Agenzia_Ansa : In Veneto, dopo le vacanze di Natale, già 200 classi in quarantena #Scuola #ANSA - Agenzia_Ansa : #Scuola, ok al ritorno in presenza nelle superiori. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico che si sono riunit… - Agenzia_Ansa : #Scuola Riunione urgente del #Cts sulla riapertura delle superiori #ANSA - GiaPettinelli : Cts, nessun rinvio, scuola può tornare in presenza - Ultima Ora - ANSA - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Domani superiori in classe al 50%, anzi no. Il #governo convoca d'urgenza il #Cts #scuola #speranza #azzolina #17gennaio #laz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Cts Scuola, Cts: "Nessun rinvio, gli studenti delle superiori possono tornare in presenza" IL GIORNO Covid: scuole, parla il Cts. “Possono riaprire, chi non lo fa se ne assume responsabilità”

Nella giornata di oggi, il Cts si è espresso favorevolmente sulla possibilità di tornare alla didattica in presenza (dal 50 al 75%), come previsto dal DPCM del 14 gennaio.

Caos scuole: salta la riapertura in 10 regioni, il parere del Cts

Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, e Roberto Speranza, ministro della Salute, hanno convocato con urgenza il Comitato tecnico scientifico alle ...

Nella giornata di oggi, il Cts si è espresso favorevolmente sulla possibilità di tornare alla didattica in presenza (dal 50 al 75%), come previsto dal DPCM del 14 gennaio.Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, e Roberto Speranza, ministro della Salute, hanno convocato con urgenza il Comitato tecnico scientifico alle ...