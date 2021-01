Scintille ad Affari Tuoi | Melissa Satta attacca l’ex marito Boateng che non può difendersi Carlo conti costretto a intervenire

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 17 gennaio 2021) “”, condotto ormai da alcune settimane da, sta ottenendo ottimi risultati per quanto riguarda l’audiance. Il programma in questione, però, è un po’ diverso dalla versione precedente, poiché strizza l’occhio principalmente ai futuri sposini. Infatti, si tratta di una buona opportunità per vincere un bel premio per tutti coloro che si apprestano ad acquistare una nuova casa e a dover affrontare molte spese imminenti. Non a caso, per altro, ci sono stati già alcuni vincitori che hanno potuto coronare il loro sogno. Per esempio, nell’ultima puntata, andata in onda il 16 gennaio, Noemi e Simone si sono aggiudicati la somma strabiliante di 57 mila euro. Una serata certamente emozionante che ha permesso alla coppia di Sant’Albano di accaparrarsi un bottino decisamente impressionante. I due ...