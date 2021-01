Sci | Marta Bassino vince lo slalom gigante di Kranjska Gora

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ancora una vittoria per: l'azzurra è prima nellodi, davanti alla svizzera Michel Gisin.aveva chiuso al secondo posto la prima manche, dietro all'...

Tg3web : Nuova impresa della piemontese Marta Bassino, che a Kranjska Gora vince lo slalom gigante. Terzo successo stagional… - RaiNews : Una strepitosa Marta Bassino in 2.18.06 ha vinto anche il secondo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora - SkySport : Cdm Sci, Gigante Kranjska Gora: vince ancora Marta Bassino. Sul podio Gisin e Hrovat #SkySport #Sci #Bassino - Andrea986G : RT @Eurosport_IT: Meravigliosa prova di Marta Bassino nel secondo Gigante di Kranjska Gora! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine https://t.co… - Eurosport_IT : Meravigliosa prova di Marta Bassino nel secondo Gigante di Kranjska Gora! ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Marta

17/01/2021 13:36: Sci, Bassino domina gigante in Slovenia: 13.36 Sci, Bassino domina gigante in Slovenia Marta Bassino non finisce di stupire.La 25enne di Cuneo, autentica regina ...DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: TRIONFA MARTA BASSINO! Svettano alti i colori Azzurri nella ... tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale ...