Sci, Marta Bassino domina ancora nel gigante femminile: battuta la Shiffrin (Di domenica 17 gennaio 2021) Kranjska Gora , 17 gennaio 2021 - Marta Bassino non vuole saperne di abdicare dal trono del gigante femminile . L'atleta azzurra ha vinto ancora in Coppa del Mondo , battendo Michelle Gisin e Meta ... Leggi su quotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Kranjska Gora , 17 gennaio 2021 -non vuole saperne di abdicare dal trono del. L'atleta azzurra ha vintoin Coppa del Mondo , battendo Michelle Gisin e Meta ...

Tg3web : Nuova impresa della piemontese Marta Bassino, che a Kranjska Gora vince lo slalom gigante. Terzo successo stagional… - RaiNews : Una strepitosa Marta Bassino in 2.18.06 ha vinto anche il secondo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora - SkySport : Cdm Sci, Gigante Kranjska Gora: vince ancora Marta Bassino. Sul podio Gisin e Hrovat #SkySport #Sci #Bassino - GabryMonto : RT @vitasportivait: ?#FISAlpine | Kranjska Gora ???? DUE SU DUE PER MARTA #BASSINO ????! Doppietta favolosa dell'azzurra sulla pista slovena,… - bc_emergenza : RT @RaiNews: Una strepitosa Marta Bassino in 2.18.06 ha vinto anche il secondo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora -