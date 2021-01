Sci alpino | rottura del crociato e stagione finita per Marta Rossetti

Leggi su sportface

(Di domenica 17 gennaio 2021) Spietato il responso della risonanza magnetica per, che dopo essere caduta in allenamento negli scorsi giorni, all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ha appreso delladel legamentodel ginocchio sinistro. La bresciana sarà dunque operata nei prossimi giorni e per lei laagonistica si chiude qui anzitempo. Anche Verena Gassliter fa i conti con alcuni giorni di stop forzato. L’azzurra era caduta sabato nella discesa femminile in Coppa Europa e Crans Montana, nel suo caso soltanto un trauma contusivo che la costringerà a rientrare a fine gennaio. SportFace.