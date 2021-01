Sci alpino | Marta Bassino rompe il digiuno | doppietta in gigante 24 anni dopo Deborah Compagnoni

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021)ha vinto due gare di Coppa del Mondo nel giro di 24 ore! L’azzurra è semplicemente stata strepitosa a Kranjska Gora e ha trionfato in entrambi i giganti andati in scena sull’esigente pista Podkoren in questo intenso weekend di sci. La piemontese si è resa protagonista di due prove da urlo, in cui ha sfoderato tutto il suo incredibile talento, confermando il suo eccezionale momento di forma: in questa annata agonistica ha vinto 4 dei 5 giganti che si sono disputati. Al momento è la padrona indiscussa delle porte larghe. La piemontese ha eguagliato un record che alle nostre latitudini resisteva addirittura da 24: era il gennaio 1997 quandovinse i due giganti di Zwiesel (Germania) nel giro di 24 ore. Il back-to-back in...