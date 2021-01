Sci alpino | Marta Bassino è divina! Nuovo trionfo a Kranjska Gora | è un poker leggendario!

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) La più forte gigantista del mondo. In questo momento non ci sono dubbi chepossa vantarsi di questo appellativo. La piemontese si regala una fantastica doppietta in quel di, bissando oggi il successo ottenuto ieri. Si tratta della quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo per la nativa di Cuneo, la quarta in quella che è davvero la stagione della consacrazione per la piemontese. Una seconda manche perfetta, con l’azzurra che ha realizzato anche il miglior tempo. Nessuno ha saputo domare le difficoltà della Podkoren 3 come, che ha sciato in maniera divina su un tracciato difficile e reso durissimo dalle barrature dei giorni precedenti. Un capolavoro, la rappresentazione della classe di quella che è la dominatrice della specialità (128 punti di vantaggio sulla ...