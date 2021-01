Sassuolo-Parma oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di domenica 17 gennaio 2021) Il programma di Sassuolo-Parma, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di Roberto De Zerbi vuole riscattarsi dopo la sconfitta subita contro la Juventus nell’ultima giornata, a cui ha fatto seguito l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Spal. L’incontro, previsto oggi domenica 17 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. La squadra di Roberto De Zerbi vuole riscattarsi dopo la sconfitta subita contro la Juventus nell’ultima giornata, a cui ha fatto seguito l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Spal. L’incontro, previstodomenica 17 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su1, oltre che insulla piattaforma. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace.

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - ZZiliani : Prossimamente a “Chi l’ha visto?” i famigliari di #Fourneau e #LaPenna riuniti nel segno della reciproca solidariet… - BetsVaro : Serie A???? Napoles (-1) @ 1.909 Sassuolo (-0.5 / -1) @ 1.833 Sassuolo vs Parma Over (3) @ 1.85 - MoliPietro : Sassuolo – Parma, le parole degli allenatori nel prepartita - Ayofe_olatunde : RT @Predictionhq: ? LAZIO - ROMA ? INTER - JUVENTUS ? ATALANTA - GENOA ? SASSUOLO - PARMA #SeriaA Odds with @BetBiga HERE ???? http… -