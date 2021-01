Sassuolo-Parma, le parole dei tecnici nel post gara (Di domenica 17 gennaio 2021) Sassuolo-Parma è stata una partita che ha ribaltato i pronostici. Perchè il Sassuolo aveva le qualità per portare a casa i tre punti ma ha fatto i conti contro un ottimo Parma, il migliore di questo inizio 2021. Il ritorno di D’Aversa al timone dei crociati ha ridato fiducia e speranza ad una buona rosa, che come obiettivo finale ha la salvezza. La gara del Mapei Stadium si era messa anche abbastanza bene, con la rete di Kucka a sbloccare il tabellino. Ma una entrata sconsiderata di Busi nel finale ha permesso ai neroverdi di acciuffare il pareggio con un rigore di Djuricic. Entrambi i tecnici hanno parlato nel post gara ai microfoni di Sky. Sassuolo – Parma 1-1: Djuricic salva De Zerbi al 94? Che cosa hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021)è stata una partita che ha ribaltato i pronostici. Perchè ilaveva le qualità per portare a casa i tre punti ma ha fatto i conti contro un ottimo, il migliore di questo inizio 2021. Il ritorno di D’Aversa al timone dei crociati ha ridato fiducia e speranza ad una buona rosa, che come obiettivo finale ha la salvezza. Ladel Mapei Stadium si era messa anche abbastanza bene, con la rete di Kucka a sbloccare il tabellino. Ma una entrata sconsiderata di Busi nel finale ha permesso ai neroverdi di acciuffare il pareggio con un rigore di Djuricic. Entrambi ihanno parlato nelai microfoni di Sky.1-1: Djuricic salva De Zerbi al 94? Che cosa hanno ...

