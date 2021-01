Sant’ Antonio Abate | il covid spegne i fuochi | non la tradizione

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La festa in onore diè un rito che si è sempre rinnovata ogni anno in questa giornata, e la cui origine, persa ormai nella notte dei tempi, affonda le sue radici tra il sacro e il profano. Anche a Vibonati, che ospita le sacre reliquie del Santo, annullata processione e celebrazioni in streaming, causa aumento dei contagi nel comune sia nella frazione marina di Villammare Di Olga Chieffi Solo lo scorso gennaio, intorno aibenedetti in onore disi celebrava il ritorno alla luce, tanta allegria, musica, vino e gastronomia per unache ha sempre infiammato letteralmente l’inverno. Il culto del santo egiziano, protettore degli animali, è molto legato allacontadina in ...