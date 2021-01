Salvo Veneziano fa allusioni sulla Gregoraci e la squalifica di Bettarini: “Una telefonata e lo facciamo fuori” (VIDEO) (Di domenica 17 gennaio 2021) Salvo Veneziano tuona contro Elisabetta Gregoraci Nelle ultime ore qualcuno si è posto una domanda: Elisabetta Gregoraci c’entra qualcosa con la squalifica di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5? Ricordiamo che lo sportivo, a pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, è stato mandato via per una presunta bestemmia. Di recente ne ha parlato anche l’ex gieffino Salvo Veneziano attraverso una diretta Instagram con il noto paparazzo Maurizio Sorge. La bomba del pizzaiolo siculo sul GF Vip 5 In una live su Ig, Salvo Veneziano che conosce benissimo il Grande Fratello ha detto che della storia di Stefano ed Elisabetta ormai lo sanno tutti. Secondo il pizzaiolo siciliano hanno fatto entrare ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 17 gennaio 2021)tuona contro ElisabettaNelle ultime ore qualcuno si è posto una domanda: Elisabettac’entra qualcosa con ladi Stefanoal Grande Fratello Vip 5? Ricordiamo che lo sportivo, a pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, è stato mandato via per una presunta bestemmia. Di recente ne ha parlato anche l’ex gieffinoattraverso una diretta Instagram con il noto paparazzo Maurizio Sorge. La bomba del pizzaiolo siculo sul GF Vip 5 In una live su Ig,che conosce benissimo il Grande Fratello ha detto che della storia di Stefano ed Elisabetta ormai lo sanno tutti. Secondo il pizzaiolo siciliano hanno fatto entrare ...

