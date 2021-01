Salgono a 29 morti in Norvegia dopo il vaccino Covid: prime risposte dall’agenzia del farmaco (Di domenica 17 gennaio 2021) Arrivano i primi riscontri più concreti a proposito dei 29 morti in Norvegia dopo la somministrazione del vaccino Covid. Se ne parla da giorni, come del resto abbiamo iniziato a riportare alle porte del weekend con un primo articolo in merito, mentre oggi 17 gennaio decidiamo ancora una volta di non etichettare il nostro pezzo con “notizia vera” o “bufala”. Questo per completezza d’informazione, pur ritenendo importante aggiornare i nostri lettori con le informazioni disponibili di domenica su un tema tanto delicato e complesso. Primi riscontri sui 29 morti in Norvegia dopo il vaccino Covid dall’agenzia del farmaco nazionale Fondamentalmente, oggi abbiamo i primi feedback più precisi ... Leggi su bufale (Di domenica 17 gennaio 2021) Arrivano i primi riscontri più concreti a proposito dei 29inla somministrazione del. Se ne parla da giorni, come del resto abbiamo iniziato a riportare alle porte del weekend con un primo articolo in merito, mentre oggi 17 gennaio decidiamo ancora una volta di non etichettare il nostro pezzo con “notizia vera” o “bufala”. Questo per completezza d’informazione, pur ritenendo importante aggiornare i nostri lettori con le informazioni disponibili di domenica su un tema tanto delicato e complesso. Primi riscontri sui 29inildelnazionale Fondamentalmente, oggi abbiamo i primi feedback più precisi ...

Undici persone sono morte con il Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche. Lo riferisce il bollettino del Servizio sanità. Due vittime sono della provincia di Macerata: un 83enne di Montecassiano, morto ...

Covid, bollettino: 12.415 contagi e 377 vittime. Tasso di positività al 5,9%

Covid, il bollettino di domenica 17 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ...

Undici persone sono morte con il Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche. Lo riferisce il bollettino del Servizio sanità. Due vittime sono della provincia di Macerata: un 83enne di Montecassiano, morto ...Covid, il bollettino di domenica 17 gennaio. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono stati 12.415 (16.310 ieri), mentre le vittime 377 (475 ...