Sabrina Salerno spiazza tutti: “Gli uomini? Troppo pochi” (Di domenica 17 gennaio 2021) Sabrina Salerno riesce a conquistare i suoi fan anche con una dotta citazione letteraria. Ecco cosa scrive su Instagram. “Siamo donne oltre le gambe c’è di più” cantava Sabrina Salerno insieme a Jo Squillo in una canzone che ha segnato un’epoca, e in fondo sempre attuale. La cantante, showgirl e attrice genovese, classe 1968, ne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 17 gennaio 2021)riesce a conquistare i suoi fan anche con una dotta citazione letteraria. Ecco cosa scrive su Instagram. “Siamo donne oltre le gambe c’è di più” cantavainsieme a Jo Squillo in una canzone che ha segnato un’epoca, e in fondo sempre attuale. La cantante, showgirl e attrice genovese, classe 1968, ne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ScorpioAngel_ : @chetempochefa @robertosaviano @RaiTre @fabfazio Ma chiammat a @SabrinaSalerno no ? Chiamate sempre Roberto Saviano… - FrankHausdoerfe : RT @popstar_polls: Elodie Di Patrizi vs Sabrina Salerno ?????? who is hotter? Vote below - vibezxniall : @ilovettiramisuu @simoneeeee___ SABRINA TI RICORDO CHE IO SONO DI SALERNO - ermanesse3 : Santa Sabrina da Salerno patrona degli oculisti. Se mi ritwitta vado da Reggio Calabria a Salerno correndo nudo ind… - popstar_polls : RT @popstar_polls: Elodie Di Patrizi vs Sabrina Salerno ?????? who is hotter? Vote below -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno Sabrina Salerno a pancia in giù schiaccia le curve: la foto bollente LettoQuotidiano Sabrina Salerno spiazza tutti: “Gli uomini? Troppo pochi”

Sabrina Salerno riesce a conquistare i suoi fan anche con una dotta citazione letteraria. Ecco cosa scrive su Instagram. “Siamo donne oltre le gambe c’è di più” cantava Sabrina Salerno insieme a Jo ...

Sabrina Salerno esplosiva su Instagram: la t shirt è troppo attillata – FOTO

Continua a regalare spettacolo Sabrina Salerno su Instagram. La cantante ed ex soubrette esplosiva come non mai.

Sabrina Salerno riesce a conquistare i suoi fan anche con una dotta citazione letteraria. Ecco cosa scrive su Instagram. “Siamo donne oltre le gambe c’è di più” cantava Sabrina Salerno insieme a Jo ...Continua a regalare spettacolo Sabrina Salerno su Instagram. La cantante ed ex soubrette esplosiva come non mai.