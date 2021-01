Ryan Reynolds, il video messaggio per il fan di 11 anni che lotta contro il cancro (Di domenica 17 gennaio 2021) La sera guardare il proprio film preferito prima di addormentarsi, la mattina seguente ricevere un video-messaggio dal protagonista. È successo al piccolo Brody Dery, undici anni, che sta combattendo la sua personale battaglia contro il linfoma di Hodgkins e il morbo di Crohn: il bambino, grande appassionato di «Deadpool», è stato sorpreso da una tenera clip firmata dal suo adorato attore, Ryan Reynolds. Leggi su vanityfair (Di domenica 17 gennaio 2021) La sera guardare il proprio film preferito prima di addormentarsi, la mattina seguente ricevere un video-messaggio dal protagonista. È successo al piccolo Brody Dery, undici anni, che sta combattendo la sua personale battaglia contro il linfoma di Hodgkins e il morbo di Crohn: il bambino, grande appassionato di «Deadpool», è stato sorpreso da una tenera clip firmata dal suo adorato attore, Ryan Reynolds.

L’attore canadese ha inviato un tenero pensiero al piccolo Brody Dery, undici anni e grande appassionato di Deadpool, che sta combattendo la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkins e il morbo di C ...

