Russia, l'oppositore Alexei Navalny arrestato all'arrivo in aeroporto (Di domenica 17 gennaio 2021) Alexei Navalny è stato arrestato in aeroporto in Russia, al rientro dalla Germania dove era stato curato per l'avvelenamento che aveva subito in agosto. Il suo aereo, atteso all'aeroporto Vnukovo, è stato invece fatto atterrare a Sheremetyevo. A Mosca, prima dell'arrivo di Navalnuj, all'aeroporto, sono stati arrestati Lyubov Sobol, Ruslan Shaveddinov e Konstantin Kotov. I colleghi di Navalnyj sono stati fermati dalla polizia all'aeroporto di Vnukovo mentre erano in attesa dell'arrivo del volo da Berlino. ?????????? ??????? pic.twitter.com/q3mq4VZgBG — ???? ????? (@Kira Yarmysh) January 17, 2021 Navalnyj, che ha accusato il Cremlino del suo avvelenamento, sottolinea che i centri di potere vicini al presidente ...

