Russia, fermato all'aeroporto di Mosca Alexei Navalny: era appena rientrato dalla Germania. Michel: «Chiedo alla Russia di rilasciarlo» Dopo l'avvelenamento dello scorso agosto e la lunga degenza in Germania, Alexei Navalny è tornato oggi in Russia. Ed è stato fermato dalla polizia. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti e l'avvocato non ha potuto seguirlo. La moglie lo ha baciato in segno di saluto. «all'aeroporto di Sheremetyevo di Mosca gli ufficiali del dipartimento operativo del Servizio Penitenziario Federale della Russia (FSIN) hanno fermato Alexey Navalny, che è stato condannato alla sospensione condizionale della pena ed è stato inserito nella lista dei ricercati il 29 dicembre 2020 per molteplici violazioni del periodo di prova»

