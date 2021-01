Russia, fermato all’aeroporto di Mosca Alexei Navalny. Biden chiede la liberazione immediata. Michel: «Inaccettabile» (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo l’avvelenamento dello scorso agosto e la lunga degenza in Germania, Alexei Navalny è tornato oggi in Russia. Ed è stato fermato dalla polizia. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti e l’avvocato non ha potuto seguirlo. La moglie lo ha baciato in segno di saluto. Il fermo è andato in onda in diretta su Current Time. «all’aeroporto di Sheremetyevo di Mosca gli ufficiali del dipartimento operativo del Servizio Penitenziario Federale della Russia (FSIN) hanno fermato Alexey Navalny, che è stato condannato alla sospensione condizionale della pena ed è stato inserito nella lista dei ricercati il 29 dicembre 2020 per molteplici violazioni del periodo di prova», ha detto il FSIN in una dichiarazione come ... Leggi su open.online (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo l’avvelenamento dello scorso agosto e la lunga degenza in Germania,è tornato oggi in. Ed è statodalla polizia. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti e l’avvocato non ha potuto seguirlo. La moglie lo ha baciato in segno di saluto. Il fermo è andato in onda in diretta su Current Time. «di Sheremetyevo digli ufficiali del dipartimento operativo del Servizio Penitenziario Federale della(FSIN) hannoAlexey, che è stato condannato alla sospensione condizionale della pena ed è stato inserito nella lista dei ricercati il 29 dicembre 2020 per molteplici violazioni del periodo di prova», ha detto il FSIN in una dichiarazione come ...

