Russia | Alexei Navalny è stato arrestato appena atterrato a Mosca L’avvocato non ha potuto seguirlo “Questa è casa mia | non ho paura”

Alexey Navalny è stato arrestato dalla polizia dopo essere atterrato a Mosca. Gli agenti gli hanno chiesto di seguirlo al controllo passaporti. La moglie lo ha baciato in segno di saluto. Lo riporta il Moscow Times, aggiungendo che al suo avvocato non è stato consentito raggiungerlo. "All'aeroporto di Sheremetyevo di Mosca gli ufficiali del dipartimento operativo del Servizio Penitenziario Federale della Russia hanno fermato Alexey Navalny, che è stato condannato alla sospensione condizionale della pena ed è stato inserito nella lista dei ricercati il 29 dicembre 2020 per molteplici violazioni del periodo di prova", ha detto il Servizio penitenziario in una dichiarazione.

