Russell Crowe risponde su Twitter alla critica sul suo film "soporifero" (Di domenica 17 gennaio 2021) Russell Crowe ha risposto su Twitter alle critiche di un utente che ha definito soporifero Master & Commander - Sfida ai confini del mare e ha affermato che i giovani di oggi non riescono a concentrarsi. Uno dei grandi film meno noti interpretati da Russell Crowe è sicuramente Master & Commander - Sfida ai confini del mare. Relativamente al progetto diretto da Peter Weir, Crowe si è trovato a intervenire su Twitter e a difendere il film dalle critiche di un utente che lo aveva definito la soluzione ideale ai problemi di insonnia. Un utente ha condiviso su Twitter una fotografia di scena di Russell Crowe in Master and Commander: Sfida ai confini del mare e ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 gennaio 2021)ha risposto sualle critiche di un utente che ha definitoMaster & Commander - Sfida ai confini del mare e ha affermato che i giovani di oggi non riescono a concentrarsi. Uno dei grandimeno noti interpretati daè sicuramente Master & Commander - Sfida ai confini del mare. Relativamente al progetto diretto da Peter Weir,si è trovato a intervenire sue a difendere ildalle critiche di un utente che lo aveva definito la soluzione ideale ai problemi di insonnia. Un utente ha condiviso suuna fotografia di scena diin Master and Commander: Sfida ai confini del mare e ha ...

cesareporto : Russell Crowe che blasta critici presso sé stessi, mio nuovo eroe - davidepalagiano : Ieri sera ho visto Il giorno sbagliato con Russell Crowe. Il #film da vedere è una goduria, solo che il buon Russel… - iusdatumsceleri : Ai tempi di Russell Crowe, si la direzione politica della res publica veniva affidata a diverse figure, soprattutto a magistrati - de_giovannna : @alwaysdeanw Se ti vedi il film con Russell Crowe lo si intuisce, avventure in mare nell'oceano guerre con i france… - ValerioMoggia : Il mio film ideale della crisi di governo: Leonardo Di Caprio is Renzi Pierfrancesco Favino is Calenda Tom Hanks i… -

