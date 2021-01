Rostan (Italia Viva) si dissocia da Renzi: 'Sbagliata la crisi al buio, voterò la fiducia' (Di domenica 17 gennaio 2021) Non ci si aspetterebbe grande uniformità di giudizio da chi cambia così spesso idea sulla propria appartenenza, e infatti da deputata di Italia Viva Michela Rostan ha deciso che voterà la fiducia al ... Leggi su globalist (Di domenica 17 gennaio 2021) Non ci si aspetterebbe grande uniformità di giudizio da chi cambia così spesso idea sulla propria appartenenza, e infatti da deputata diMichelaha deciso che voterà laal ...

HuffPostItalia : Lo strappo di Rostan (Italia Viva): 'Voto la fiducia a Conte. Crisi al buio è un errore' - lucatelese : Un’altra buona notizia. Anche Michela Rostan, di Italia viva, sdorando il suo destino da quello degli avventurieri,… - fanpage : Michela Rostan di Italia Viva voterà a favore della fiducia a #Conte: 'Critica giusta, #crisidigoverno no' - mickycaruso : RT @francotaratufo2: Governo, c’è la seconda deputata di Italia viva che voterà la fiducia: è Michela Rostan. “La crisi? Un errore” https:/… - JUREGRANDE : RT @a70199617: #ROSE PER LA SIGNORA NON OFFESE CITTADINI La deputata di Italia Viva Michela Rostan voterà la fiducia a Conte: 'Grave crisi… -