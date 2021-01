Rosaria di C’è posta per te: il sindaco di Francavilla le scrive e la ringrazia (Di domenica 17 gennaio 2021) Rosaria, la simpatica signora che ha animato la seconda puntata di C’è posta per te, riceve un messaggio dal sindaco di Francavilla. La seconda puntata di C’è posta per te ha vinto la gara degli ascolti del sabato sera incollando davanti ai teleschermi 6.424.000 spettatori pari al 30% di share. La vera star della serata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 17 gennaio 2021), la simpatica signora che ha animato la seconda puntata di C’èper te, riceve un messaggio daldi. La seconda puntata di C’èper te ha vinto la gara degli ascolti del sabato sera incollando davanti ai teleschermi 6.424.000 spettatori pari al 30% di share. La vera star della serata L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

