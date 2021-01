Roma | violazione norme Coronavirus | fioccano le sanzioni nel weekend | ecco tutte le operazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 gennaio 2021) L’attività delle forze dell’ordine, volta al controllo delleper tutelare la salute pubblica, non si ferma nemmeno durante il. Sono 60 gli illeciti contestati dalla Polizia Locale durante questo fine settimana. Piazza, Bologna, Trastevere, San Lorenzo, Testaccio, Monti, sono alcune delle zone in cui si è registrato il maggior numero di interventi per il rispetto delle disposizioni a contrasto della diffusione del Covid-19. In diversi casi, sia venerdì che sabato, gli agenti hanno dovuto isolare alcune aree per allontanare il gran numero di persone presenti, tra cui piazza Madonna de Monti, piazza San Callisto, piazza dell’Immacolata e piazza Bologna. In totale oltre 60 le persone sanzionate per assembramenti e consumo irregolare di alcolici su strada. Le contestazioni hanno riguardato anche alcune attività e locali pubblici, come a ...