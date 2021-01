Roma stordita e sotto choc | Friedkin sconcertati per la prestazione nel derby

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 gennaio 2021) La Repubblica racconta il pesante day after dellaandato in scena ieri a Trigoria dopo ilperso nettamente contro la Lazio Il quotidiano La Repubblica non va per il sottile e racconta con toni molto duri il day after in casaandato in scena ieri a Trigoria. Isono infuriati. Al loro primo, i nuovi proprietari del club giallorosso sono rimastiper l’atteggiamento della squadra, delusi per laimbarazzante che ha portato a una sconfitta (3-0) che non lascia margini ad alibi o giustificazioni. Cosi? il day after a Trigoria viene descritto come piuttosto teso, seppur i confronti andati in scena abbiano avuto toni pacati e di comprensione. Ihanno parlato a lungo con il general manager Tiago ...