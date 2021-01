Roma. Prima perde il lavoro, poi i suoi ultimi 5 euro che servivano a fare la spesa: il quartiere si mobilita per aiutare un uomo e suo figlio (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ una storia che mostra il cuore d’oro di Roma, quello sano e altruista, che si è stretto attorno a un giovane uomo e al suo bambino di appena due anni. Lui, Davide, non aveva chiesto assolutamente nulla. Aveva solo postato, questa mattina alle 10:00, un messaggio di ringraziamento nel gruppo di quartiere del Quadraro. “Poco fa ho perso gli ultimi 5€ che avevo per fare la spesa, mio figlio di 2 anni piangeva perché non avevo potuto comprargli il the, una signora bionda mi ha dato 10 € e ho potuto non solo prendere il the, ma ho potuto fare la spesa. Non so come si chiama ma spero lei sia sul gruppo, lei è stata un angelo, le voglio bene signora, grazie mille“. Le reazioni Immediatamente sono arrivati i commenti, a decine: tutti si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021) E’ una storia che mostra il cuore d’oro di, quello sano e altruista, che si è stretto attorno a un giovanee al suo bambino di appena due anni. Lui, Davide, non aveva chiesto assolutamente nulla. Aveva solo postato, questa mattina alle 10:00, un messaggio di ringraziamento nel gruppo didel Quadraro. “Poco fa ho perso gli5€ che avevo perla, miodi 2 anni piangeva perché non avevo potuto comprargli il the, una signora bionda mi ha dato 10 € e ho potuto non solo prendere il the, ma ho potutola. Non so come si chiama ma spero lei sia sul gruppo, lei è stata un angelo, le voglio bene signora, grazie mille“. Le reazioni Immediatamente sono arrivati i commenti, a decine: tutti si ...

