Roma, nessuna trattativa per il Papu Gomez: costa troppo (Di domenica 17 gennaio 2021) Non esiste una trattativa fra la Roma e il Papu Gomez. I giallorossi reputano troppo alte le richieste dell’Atalanta. La situazione Nulla da fare. La Roma si ritira dalla corsa per il Papu Gomez. A riportarlo è Corriere dello Sport, smentendo di fatto l’esistenza di una trattativa con l’Atalanta. I giallorossi valutano troppo alte le richieste della società bergamasca, almeno 12 milioni di euro, e per questo motivo hanno virato su altre soluzioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Non esiste unafra lae il. I giallorossi reputanoalte le richieste dell’Atalanta. La situazione Nulla da fare. Lasi ritira dalla corsa per il. A riportarlo è Corriere dello Sport, smentendo di fatto l’esistenza di unacon l’Atalanta. I giallorossi valutanoalte le richieste della società bergamasca, almeno 12 milioni di euro, e per questo motivo hanno virato su altre soluzioni. Leggi su Calcionews24.com

