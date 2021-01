Roma, le operazioni della Polizia contro lo spaccio Capitale: 16 arresti in una settimana (Di domenica 17 gennaio 2021) Anche in questa settimana la Polizia di Stato nella Capitale ha svolto una proficua attività per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Il bilancio vede arrestate 16 persone, quasi 2kg sequestrati tra eroina, cocaina, hashish, marijuana e scaboo ed oltre 5 mila euro confiscati. Le operazioni della Polizia di Stato sono state affiancate dal personale degli artificieri ed unità cinofile di Roma. Leggi anche: Spaccia e si droga a casa della madre durante i domiciliari. Arrestato per evasione, la mamma: “E’ la fine di un incubo” Cocaina e Hashish nascosti nei calzini e negli zaini Nell’arco di una giornata, nell’area di competenza del V Distretto Prenestino, è stata eseguita una duplice operazione antidroga da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 gennaio 2021) Anche in questaladi Stato nellaha svolto una proficua attività per contrastare lodi stupefacenti. Il bilancio vede arrestate 16 persone, quasi 2kg sequestrati tra eroina, cocaina, hashish, marijuana e scaboo ed oltre 5 mila euro confiscati. Ledi Stato sono state affiancate dal personale degli artificieri ed unità cinofile di. Leggi anche: Spaccia e si droga a casamadre durante i domiciliari. Arrestato per evasione, la mamma: “E’ la fine di un incubo” Cocaina e Hashish nascosti nei calzini e negli zaini Nell’arco di una giornata, nell’area di competenza del V Distretto Prenestino, è stata eseguita una duplice operazione antidroga da parte ...

