Roma | forzano le portiere delle auto di Piazza Vittorio | arrestati dalla Polizia

(Di domenica 17 gennaio 2021) Nel tardo pomeriggio dello scorso 15 gennaio quando gli agenti delladi Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania d’Andrea, transitavano su via Pellegrino Rossi hanno notato due uomini che armeggiavano vicino alla portiera anteriore di un’vettura parcheggiata. Immediatamente fermati, i due sono stati identificati come P.V. 41enne e S.G 27enne, entrambi di origine georgiana. Perquisiti, nel borsello del P.V. I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un cacciavite e un coltello a serramanico mentre al 27enne un coltello multiuso, tipo svizzero. Leggi anche:, l’invito alla festa su Whatsapp: maxi party sull’Appia ma arriva laI poliziotti constatato che erano state forzate anche altrevetture, dopo aver messo in sicurezza i due nelledi ...

