Roma, fermati tre furgoni pieni di merce irregolare: volevano portarla all'estero senza autorizzazioni

Pensavano di riuscire a farla franca, senza contare che i maggiori controlli dovuti al Covid avrebbero potuto aumentare le possibilità di essere colti sul fatto, come in effetti è stato. E ieri, nell'ambito dei servizi di presidio e vigilanza nell'area della stazione Termini, gli agenti del Nucleo Termini del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fermato, all'interno del parcheggio centrale di piazza dei Cinquecento, tre furgoni pieni di merce con indirizzi di spedizioni in paesi dell'est Europa. Nel corso degli accertamenti, svolti in collaborazione con la Polizia di Stato Commissariato "Viminale", i conducenti, tutti di nazionalità Moldava, risultavano sprovvisti delle necessarie autorizzazioni al trasporto internazionale e dei documenti di accompagno delle merci.

Nell’ambito dei servizi di presidio e vigilanza nell’area della stazione Termini, gli agenti del Nucleo Termini del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale – sabato 16 gennaio – hanno ...

