Roma, detenuto evade dal carcere di Rebibbia: si tratta di un italiano di 41 anni (Di domenica 17 gennaio 2021) Un detenuto è evaso dal carcere di Rebibbia a Roma . Secondo quanto si è appreso, l'allarme è scattato intorno alle 17 e sono state avviate battute di ricerche delle forze dell'ordine ad ampio raggio. ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Unè evaso daldi. Secondo quanto si è appreso, l'allarme è scattato intorno alle 17 e sono state avviate battute di ricerche delle forze dell'ordine ad ampio raggio. ...

SkyTG24 : Roma, detenuto evade dal carcere di Rebibbia: in corso le ricerche - Corriere : Roma, detenuto 41enne evade da Rebibbia: in corso le ricerche - MediasetTgcom24 : Roma, un detenuto evaso da Rebibbia: è caccia all'uomo #carceredirebibbia - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Roma, detenuto 41enne evade da Rebibbia: in corso le ricerche - davidedesario : Roma, detenuto evade dal carcere di Rebibbia: si tratta di un italiano di 41 anni -