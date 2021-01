Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: uragano Empoli! (Di lunedì 18 gennaio 2021) Risultati Serie B, classifica e Diretta gol live score delle due partite della 18^ giornata in programma oggi, domenica 17 gennaio 2021. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021)B,goldelle due partite della 18^ giornata in programma oggi, domenica 17 gennaio 2021.

SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - bolognabasket : Risultati e classifica: la @Virtusbo aggancia Brindisi (che ha una partita in meno), la @FortitudoBO103 è a -4 dall… - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: L'Inter schianta la Juventus! Conte vola al primo posto, ora tocca al Milan: RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA - https:… - zazoomblog : Risultati Serie A classifica- LInter affonda la Juventus! Festa nerazzurra e +7 - #Risultati #Serie #classifica-… - marinabeccuti : Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia temporaneamente il Milan -