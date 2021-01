Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live: colpo Crotone, tocca all'Atalanta! (Di domenica 17 gennaio 2021) Risultati Serie A, classifica e Diretta gol live score delle cinque partite della 18^ giornata in programma oggi, domenica 17 gennaio 2021. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 17 gennaio 2021)A,golscore delle cinque partite della 18^ giornata in programma oggi, domenica 17 gennaio 2021.

SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - WiAnselmo : #SerieC, girone C: il Catania supera il Foggia nell'ultima del girone d'andata, il #Palermo resta nono. Risultati e… - Mediagol : #SerieC, girone C: il Catania supera il Foggia nell'ultima del girone d'andata, il #Palermo resta nono. Risultati e… - sportface2016 : #CrotoneBenevento 4-1 | Le parole di #Stroppa nel post partita - CalcioWeb : I risultati del campionato di @SerieA e come cambia la classifica -