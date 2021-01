Ristori, una vergognosa elemosina: coprono solo il 7% delle perdite (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – La politica dei Ristori si è rivelata del tutto fallimentare. “Sebbene in termini assoluti la somma sia certamente importante, i 29 miliardi di euro di aiuti erogati fino ad ora dal governo alle attività economiche coinvolte dalla crisi pandemica sono stati del tutto insufficienti a lenire le difficoltà degli imprenditori”. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Perché i Ristori non bastano? L’effetto dei vari ha lockdown ha colpito pesantemente le aziende italiane: le stime parlano di un mancato incasso pari a circa 423 miliardi di euro. A fronte di questi numeri nessuno si può stupire della rabbia degli esercenti. Il comportamento avuto da Palazzo Chigi è quantomeno discutibile anche se si approvano le misure adottare per contenere la pandemia. Se un’attività viene chiusa per motivi di salute pubblica, chi viene privato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – La politica deisi è rivelata del tutto fallimentare. “Sebbene in termini assoluti la somma sia certamente importante, i 29 miliardi di euro di aiuti erogati fino ad ora dal governo alle attività economiche coinvolte dalla crisi pandemica sono stati del tutto insufficienti a lenire le difficoltà degli imprenditori”. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Perché inon bastano? L’effetto dei vari ha lockdown ha colpito pesantemente le aziende italiane: le stime parlano di un mancato incasso pari a circa 423 miliardi di euro. A fronte di questi numeri nessuno si può stupire della rabbia degli esercenti. Il comportamento avuto da Palazzo Chigi è quantomeno discutibile anche se si approvano le misure adottare per contenere la pandemia. Se un’attività viene chiusa per motivi di salute pubblica, chi viene privato ...

matteosalvinimi : Paolo Del Debbio: 'Ristori di 2.200€? È una somma irrisoria. Come dar niente. È una presa in giro, questa è la veri… - F_DUva : È una situazione incomprensibile per noi, figuriamoci per gli italiani. In un momento in cui abbiamo tantissime cos… - Agenzia_Ansa : La chiusura dello #sci ha generato una perdita complessiva di 11-12 miliardi di euro all'economia di montagna che o… - lauramjj58 : @vfeltri Onore a tutti quelli che hanno fatto questa pacifica protesta gente che se non apre ormai fallisce, in att… - Maurizio______ : RT @GregPignataro: Questi che ci tengono tanto a sottolineare che i ristori devono essere erogati sulla base di quanto dichiarato mi sembra… -

Ristoranti aperti per protesta: canti e balli, arrivano le forze dell'ordine e fioccano multe e sanzioni

Nel momento in cui l'esercente apre e prende la multa, entreremo in azione noi e difenderemo i suoi diritti'. Il giro d'Italia tra ristoranti con 'dpcm autonomi', clienti ai tavoli e ordinanze di chiu ...

Bar e ristoranti a Cesena non aprono, ma la protesta è simbolica e con stile: "Ci hanno abbandonato"

Il locale apparecchia inoltre i tavoli fuori in maniera simbolica e offre a tutti i presenti un sottofondo musicale. Anche Cesena aderisce alla protesta nazionale di bar e ristoranti contro le restriz ...

